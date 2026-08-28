От станка до спутника: как Россия научилась делать все сама и в чем нюанс

Российское машиностроение в 2026 году демонстрирует впечатляющую устойчивость: несмотря на геополитическую неопределенность и высокую стоимость финансирования, отрасль активно адаптируется, замещая импорт и перестраивая производственные цепочки.
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