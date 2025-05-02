Как быстро меняется погода! Не успеешь захотеть одну одежду, как пора уже хотеть другую Представляем прогноз на 2 мая в Иванове

Как быстро меняется погода! Не успеешь захотеть одну одежду, как пора уже хотеть другую Представляем прогноз на 2 мая в ИвановеСегодня, 2 мая, воздух словно укутан лёгким одеялом прохлады с температурой +3 °C.
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