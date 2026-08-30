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Россиянам посоветовали не держать яркость смартфона на максимуме

Россиянам посоветовали не держать яркость смартфона на максимуме

Постоянная максимальная яркость быстрее расходует заряд смартфона, а оптимальным решением станет адаптивная регулировка экрана, передает RT .

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