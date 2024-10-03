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Собянин: каждый второй выпускник «Школы бизнеса МБМ» открывает свое дело

Собянин: каждый второй выпускник «Школы бизнеса МБМ» открывает свое дело

Более 16 тысяч москвичей прошли обучающую программу для начинающих предпринимателей за семь лет. При этом каждый второй выпускник «Школы бизнеса МБМ» открывает свое дело, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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