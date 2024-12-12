История и археология: Как потомок крестьян из Полтавы и сын сотрудника СМЕРШ стал национальным символом Японии: Великий ёкодзуна с Сахалина

В 1965 году в Москве состоялась встреча Анастаса Микояна, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, с одним из участников спортивной делегации из Японии Тайхо Коки, выдающимся борцом сумо, чемпионом Японии.
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