SpaceX получила разрешение на восьмой запуск Starship, но расследование аварии не з...

SpaceX получила разрешение на восьмой запуск Starship, но расследование аварии не закрытоПредставитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщил, что регулятор дал разрешение компании SpaceX на очередной испытательный полёт ракетного комплекса Starship.