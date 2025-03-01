SpaceX получила разрешение на восьмой запуск Starship, но расследование аварии не з...

SpaceX получила разрешение на восьмой запуск Starship, но расследование аварии не закрытоПредставитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщил, что регулятор дал разрешение компании SpaceX на очередной испытательный полёт ракетного комплекса Starship.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)