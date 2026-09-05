Чистые стали раскрыли механизмы водородного растрескивания металла

Исследование, опубликованное в сентябре 2026 года, использовало сверхчистые стали с контролируемыми включениями для систематического изучения того, как неметаллические включения — оксид алюминия и кремнезём — участвуют в водородном растрескивании.
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