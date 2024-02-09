Медикаменты и спецплащи отправили новосибирцы в Луганск с автопробегом

Зампредседателя Совета отделения РИО в Приморском крае, замдиректора Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Анатолий Савченко рассказал, что идея автопробега появилась весной 2022 года.
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