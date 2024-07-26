Захарова: России удалось удержать формат «ядерной пятерки» на плаву

РФ в период своего главенства в «ядерной пятерке» (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) смогла решить главную задачу — поддержать данный формат «на плаву» на фоне серьезных противоречий участников по обсуждаемым вопросам.
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