На Форуме культур в Петербурге обсудят арктическую повестку

В рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур рассмотрят темы гуманизации Арктики, арктического познавательного туризма, ревитализации языков, модернизации арктических музеев.
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