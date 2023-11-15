Политнавигатор Материнский капитал будет выплачиваться с 2024 года только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если малыш — гражданин РФ.
Госдума отказалась считать детей из новых регионов иностранцами при выплате маткапитала
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Caltar
"Материнский капитал будет выплачиваться с 2024 года только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если малыш — гражданин РФ.",ну так теперь будет ещё больше новоявленных "соотечественников" и всего-то!.. Надо,чтоб и родители были рождены в России или хотя бы жили в стране пару десятков лет,а не вчера приехал..,сегодня "гражданин"..,а завтра родил и за баблом отправился!.. Кстати,правильно пишут,что и гражданство как ребёнка,так и родителей должно быть только одно!
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4 час.
Поля Русс
Вот это правильно….учитывая что гражданство у нас часто покупается за деньги…незаконно…Получают только те родители, кто родился в России
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3 час.
ВМ
Владимир Минаков
Наверно, было бы логично записать " Граждане, проживавшие в республиках бывшего СССР, представляющие этнические народы Российской Федерации, имеют преимущественное право на получение гражданства РФ". А уже будучи гражданами России, они, естественно, могут получить и маткапитал. Лица, не представляющие этнические народы России, гражданство РФ получают после 5 лет проживания в России, после сдачи экзамена по знанию русского языка и истории России. Это было бы и логично, и правильно. Приехал работать в Россию ( по рабочей визе от предприятия) - работай, не привози весь кагал за халявой...
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3 час.
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