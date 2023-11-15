Госдума отказалась считать детей из новых регионов иностранцами при выплате маткапитала

Caltar "Материнский капитал будет выплачиваться с 2024 года только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если малыш — гражданин РФ.",ну так теперь будет ещё больше новоявленных "соотечественников" и всего-то!.. Надо,чтоб и родители были рождены в России или хотя бы жили в стране пару десятков лет,а не вчера приехал..,сегодня "гражданин"..,а завтра родил и за баблом отправился!.. Кстати,правильно пишут,что и гражданство как ребёнка,так и родителей должно быть только одно!

Поля Русс Вот это правильно….учитывая что гражданство у нас часто покупается за деньги…незаконно…Получают только те родители, кто родился в России