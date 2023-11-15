ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Пучкова
    а вы ещё на пальме?«Мне больно!»: в ...
  • Олег Орлов
    Скорее всего да... Много знаю казахов, очень дружелюбные люди... Конечно, как и везде попадаются  мягко скажем , неад...«Мне больно!»: в ...
  • Серега Швецов
    Этот казах-шакал«Мне больно!»: в ...

Госдума отказалась считать детей из новых регионов иностранцами при выплате маткапитала

Госдума отказалась считать детей из новых регионов иностранцами при выплате маткапитала

Политнавигатор Материнский капитал будет выплачиваться с 2024 года только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если малыш — гражданин РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Caltar
&quot;Материнский капитал будет выплачиваться с 2024 года только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если малыш — гражданин РФ.&quot;,ну так теперь будет ещё больше новоявленных &quot;соотечественников&quot; и всего-то!.. Надо,чтоб и родители были рождены в России или хотя бы жили в стране пару десятков лет,а не вчера приехал..,сегодня &quot;гражданин&quot;..,а завтра родил и за баблом отправился!.. Кстати,правильно пишут,что и гражданство как ребёнка,так и родителей должно быть только одно!
Ответить
4 час.
Поля Русс
Вот это правильно….учитывая что гражданство у нас часто покупается за деньги…незаконно…Получают только те родители, кто родился в России
Ответить
3 час.
ВМ
Владимир Минаков
Наверно, было бы логично записать &quot; Граждане, проживавшие в республиках бывшего СССР, представляющие этнические народы Российской Федерации, имеют преимущественное право на получение гражданства РФ&quot;. А уже будучи гражданами России, они, естественно, могут получить и маткапитал. Лица, не представляющие этнические народы России, гражданство РФ получают после 5 лет проживания в России, после сдачи экзамена по знанию русского языка и истории России. Это было бы и логично, и правильно. Приехал работать в Россию ( по рабочей визе от предприятия) - работай, не привози весь кагал за халявой...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх