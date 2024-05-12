Роджер Корман, повелитель драйв-иннов

В День Победы не стало обладателя почетного «Оскара» за вклад в кинематограф, культового американского режиссера, продюсера, сценариста, актера и создателя звезд Роджера Кормана, оказавшего огромное влияние на мировое кино второй половины ХХ века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии