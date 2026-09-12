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В Германии «АдГ» пригрозили применением статьи 37 конституции

В Германии «АдГ» пригрозили применением статьи 37 конституции

Статью 37 конституции ФРГ могут задействовать против «АдГ», если партия не будет исполнять федеральные законы, заявил глава парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай 12 сентября в интервью медиагруппе RND.

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