В Германии «АдГ» пригрозили применением статьи 37 конституции

Статью 37 конституции ФРГ могут задействовать против «АдГ», если партия не будет исполнять федеральные законы, заявил глава парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай 12 сентября в интервью медиагруппе RND.
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