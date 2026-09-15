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Актриса Ирина Безрукова впервые рассказала о тяжелой травме

Актриса Ирина Безрукова впервые рассказала о тяжелой травме

Актриса Ирина Безрукова вместе с пиар-директором и менеджером Станиславом Влайку посетила эфир радио «Комсомольская правда», где впервые прокомментировала травму, из-за которой была вынуждена уйти на больничный.

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