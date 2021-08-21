РЭО: разогрев еды в пластиковой таре может привести к выделению токсинов

Большинство видов пластика выделяют токсины при нагревании. Многие производители, по словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, упаковывают продукты таким образом из-за дешевизны материала, передает телеканал "360".
Большинство видов пластика выделяют токсины при нагревании. Многие производители, по словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, упаковывают продукты таким образом из-за дешевизны материала, передает телеканал "360".
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