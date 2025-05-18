Военврачи Черноморского флота провели занятие по тактической медицине в курской школе

КУРСК, 18 мая. /ТАСС/. Военные врачи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск «Север» организовали занятие для школьников по тактической медицине в одной из школ в Курской области.
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