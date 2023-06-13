Нефтяников лишают ключевой льготы, наступление ВСУ в тумане войны, профицит падает из-за торгового баланса

Минфин решил отложить важнейшую для нефтяников льготу по НДПИ. Это поможет бюджету, но лишит старые проекты инвестиций НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
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