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Экс-капитан «Спартака» раскритиковал проведение Суперкубка в Петербурге

Экс-капитан «Спартака» раскритиковал проведение Суперкубка в Петербурге

Футбол , 12 июн, 00:00  0  Экс-капитан «Спартака» назвал несправедливым проведение Суперкубка в Петербурге Дмитрий Комбаров считает, что в матче за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» со стороны болельщиков-москвичей будет меньше антуража и перфоманса Открытие Банк Арена (Фото: Официальный сайт ФК «Спартак») Проводить матч Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге несправедливо по отношению к московскому клубу, заявил «РБК Спорт» заявил российский футболист Дмитрий Комбаров.

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