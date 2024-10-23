Бабченко 2.0: Убийство одесского могилизатора оказалось фейком СБУ

Павел Бадаев 22 октября 2024 г., 18:39 Не успели люди нарадоваться убийству Геннадия Бейбутяна, главы одесского военизированного формирования «Подразделение Содействия Правоохранительным Органам» (ПСПО), занимавшегося могилизацией мужчин призывного возраста, как шоураннеры СБУ, создатели блокбастера «Восставший Бабченко», заявили, что ликвидация могилизатора была инсценировкой.
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