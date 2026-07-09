Квартиру назад уже не отыграть? Верховный суд переписал правила борьбы с мошенниками

После громких афер с недвижимостью Верховный суд объяснил, когда сделку действительно можно отменить, а когда — уже нетИсторий, когда человек за несколько часов лишался квартиры, в последние годы стало столько, что они перестали удивлять .
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