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Квартиру назад уже не отыграть? Верховный суд переписал правила борьбы с мошенниками

Квартиру назад уже не отыграть? Верховный суд переписал правила борьбы с мошенниками

После громких афер с недвижимостью Верховный суд объяснил, когда сделку действительно можно отменить, а когда — уже нетИсторий, когда человек за несколько часов лишался квартиры, в последние годы стало столько, что они перестали удивлять .

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