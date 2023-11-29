ВС РФ оставил в силе взыскание по иску ПСБ ₽91,2 млрд с Ананьевых и их компании

Верховный суд России решил оставить в силе решения трех судебных инстанций, которые по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскали солидарно более 91,2 млрд рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров кредитной организации братьев Ананьевых и их компании Promsvyaz Capital B.