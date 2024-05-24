Госавтоинспекция Кировграда напоминает родителям об ответственности за передачу права управления несовершеннолетним

Любое транспортное средство согласно законодательству является источником повышенного риска. От мастерства, опыта и профессионализма водителя зависит не только его жизнь, но жизнь, безопасность и здоровье всех участников дорожного движения.
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