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Госавтоинспекция Кировграда напоминает родителям об ответственности за передачу права управления несовершеннолетним

Госавтоинспекция Кировграда напоминает родителям об ответственности за передачу права управления несовершеннолетним

Любое транспортное средство согласно законодательству является источником повышенного риска. От мастерства, опыта и профессионализма водителя зависит не только его жизнь, но жизнь, безопасность и здоровье всех участников дорожного движения.

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