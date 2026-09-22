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Конституционный суд указал, когда вдовы военных могут получать две пенсии

Конституционный суд указал, когда вдовы военных могут получать две пенсии

Восстановить право вдовы военнослужащего на получение двух пенсий помог Конституционный суд Российской Федерации .

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