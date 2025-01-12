🌧 Крым накроют сильные дожди и мокрый снег Штормовое предупреждение объявили на полуострове 12 января, сообщает ГУ МЧС России по региону.
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🌧 Крым накроют сильные дожди и мокрый снег Штормовое предупреждение объявили на полуострове 12 января, сообщает ГУ МЧС России по региону.