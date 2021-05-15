Пентагон рассекретил дальность действия своей новой гиперзвуковой ракеты

Пентагон рассекретил дальность своей новой гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). По известным данным она превысит 2775 километров, сообщает Breaking Defense, ссылаясь на представителя штаб-квартиры министерства обороны США.
Пентагон рассекретил дальность своей новой гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). По известным данным она превысит 2775 километров, сообщает Breaking Defense, ссылаясь на представителя штаб-квартиры министерства обороны США.
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