Комсомольская правда

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Пентагон рассекретил дальность действия своей новой гиперзвуковой ракеты

Пентагон рассекретил дальность действия своей новой гиперзвуковой ракеты

Пентагон рассекретил дальность своей новой гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). По известным данным она превысит 2775 километров, сообщает Breaking Defense, ссылаясь на представителя штаб-квартиры министерства обороны США.

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