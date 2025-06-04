В Японском море произошёл пожар на судне, следовавшем из Приморья

Пожар произошёл в Японском море на рыболовецком судне «Айсберг», следовавшем из Приморского края в Южную Корею, сообщил начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.
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