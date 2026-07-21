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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лизаразю о шоу в перерыве финала ЧМ-2026: «Меня это очень раздражало. Когда я хочу на матч, я иду на матч! Если я хочу на концерт, я иду на концерт. Не хочу, чтобы мне что-то навязывали»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю раскритиковал шоу в перерыве чемпионата мира-2026. Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 в решающем матче турнира.

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