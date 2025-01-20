Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о повышении качества медпомощи, в частности, о запрете на исключительное электронное и дистанционное обучение в среднем медицинском и фармацевтическом образовании.
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