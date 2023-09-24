Будет вкусно

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Бюджетный салат из свеклы с очень интересной заправкой

Бюджетный салат из свеклы с очень интересной заправкой

Простой свекольный салат, который понравился мне своей необычной заправкой. Приготовьте, попробуйте — и, возможно, тоже оцените его по достоинству.

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