Расценки на проведение предвыборной агитации

Срок действия с 11.06.2024 г. по 06.09.2024 г. Цены указаны с учетом НДС 20%. В рамках проведения предвыборной агитации, в период подготовки и проведения выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга, назначенных на 08 сентября 2024 года в соответствии Федеральным законом от 12.