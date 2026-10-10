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Регионы России

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«Коламбус Блю Джекетс» одержали победу над «Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов

«Коламбус Блю Джекетс» одержали победу над «Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), состоявшемся в Коламбусе, команда «Коламбус Блю Джекетс» обыграла «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2 в серии буллитов.

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