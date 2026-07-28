Страна и люди
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Страна и люди

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В Подмосковье таксиста депортировали из России после отказа везти безногого ветерана СВО

В Подмосковье таксиста депортировали из России после отказа везти безногого ветерана СВО

Кирилл вместе с женой Анастасией заказали такси. Ветерану нужно было посетить протезиста. По словам Анастасии, когда водитель такси Бахром прибыл на заказ и увидел, что его пассажир — он отказался везти Кирилла и сразу уехал с адреса.

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