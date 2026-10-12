Мигранты из Таджикистана научились обманывать наших чиновников: Ущерб на миллионы. Парадокс кнута и пряника: внешне миграционная политика вроде бы ужесточается, но множество лазеек для получения халявы до сих пор не прикрыто - и это высасывает из бюджета гигантские суммы.
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