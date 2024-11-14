На экраны выходит фильм “Конклав”: Папа умер, отче жив

На экраны выходит фильм «Конклав» — адаптация романа Роберта Харриса о выборах нового папы. Главные роли исполнили Рейф Файнс и Стэнли Туччи, а режиссёр — создатель недавней оскароносной версии «На Западном фронте без перемен», сообщает Коммерсантъ Weekend.
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