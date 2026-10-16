Во все 2979 многоквартирных домов в Барнауле запустили отопление, рассказали в администрации города. Есть ряд объектов, где после запуска возникли повреждения, отметил на заседании оперативного штаба главный инженер филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" Сергей Климов.