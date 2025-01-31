#Сводка на утро 31 января 2025 года ▪ Ночью в Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ на территории региона обнаружены, уничтожены и подавлены ещё несколько БПЛА.
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#Сводка на утро 31 января 2025 года ▪ Ночью в Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ на территории региона обнаружены, уничтожены и подавлены ещё несколько БПЛА.
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