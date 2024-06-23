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Германия выиграла группу А, Швейцария вышла в плей-офф со 2-го места. Шотландия вылетела, Венгрия – 3-я

Германия выиграла группу А, Швейцария вышла в плей-офф со 2-го места. Шотландия вылетела, Венгрия – 3-я

Команда Юлиана Нагельсманна сегодня сыграла вничью со Швейцарией (1:1) в заключительном туре и финишировала на первой строчке с 7 очками.

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