´Стремительный мяч-2025´ среди девушек 2011-2012 гг. р. Результаты второго игрового дня.

После второго игрового дня республиканских соревнований ´Стремительный мяч-2025´ среди девушек 2011-2012 годов рождения в группах лидируют следующие команды: группа ´А´ - новополоцкая СДЮШОР №2, группа ´Б´ - СДЮШОР ´Городничанка´-1 и ДЮСШ №1 г.
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