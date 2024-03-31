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Ещё одно очень показательное видео, которое, на самом деле, не только про теракт

https://vk.com/video757246494_456240814 Вторая(!) жена отца трудолюбивого парикмахера-террориста Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова рассказала, что переживает из-за возможной причастности её мужа к теракту.

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