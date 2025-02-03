В Перми разработали прототип бионической руки человека

Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Люди, потерявшие конечность, могут заменить ее или косметическим протезом, который лишь имитирует внешнюю оболочку, или механическим, который имеет минимальный функционал и контролируется усилиями самого человека.