В Перми разработали прототип бионической руки человека

Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Люди, потерявшие конечность, могут заменить ее или косметическим протезом, который лишь имитирует внешнюю оболочку, или механическим, который имеет минимальный функционал и контролируется усилиями самого человека.
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