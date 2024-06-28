НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Наседкин
    Да за банкиров под крышей власть имущих я не волнуюсь как и за должную величину их личных карманов. И аппетиты. Вот т...ВТБ заработал в м...
  • Игорь Овчаренко
    НЕ ИГРАЙТЕ  В АЗАРТНЫЕ ИГРЫ С БАНКАМИ. ОНИ ВСЁ РАВНО ОБМАНУТ И ОБОГОТЯТСЯ.Российские банки ...
  • Eduard
    Аналог СВИФТ давно есть,что вы там "велосипед изобретаете"Сбербанк подтверд...

Мосбиржа вернула клиентам большую часть остатков долларов и евро в рублях

Мосбиржа вернула клиентам большую часть остатков долларов и евро в рублях

Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) в четверг, 27 июня, «исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро», рассказали в пресс-службе торговой площадки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх