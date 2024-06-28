Мосбиржа вернула клиентам большую часть остатков долларов и евро в рублях

Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) в четверг, 27 июня, «исполнил обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро», рассказали в пресс-службе торговой площадки.
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