© Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look PressПремьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если народ Армении не поддержит принятие новой конституции страны, то его политическая миссия будет «исчерпана».
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