Исполнение пророчеств: Что на самом деле происходит в Израиле

ИР

Ирина Рукина

Третий храм, Машиах... Ребята, вы совсем больные или притворяетесь? Вернитесь на землю, мы живем здесь и сейчас. Мир нужен нашим детям и внукам, жизнь должна продолжаться. Бог един, и он видит все. Мне стыдно за Израиль, переживший Катастрофу. Зачем вы создаете катастрофу целому народу, близкому вам по крови. Они напали, да. Но вместе с англосаксами не вы ли их провоцировали? Ответьте себе на этот простой вопрос.