Мировая глобалистская пресса наперебой пытается доказать человечеству, которое сейчас прильнуло к телеэкранам и распространяемым через соцсети видеороликам с мест событий на Святой земле, что израильская спецслужба МОCСАД "проспала" вторжение боевиков ХАМАС 7 октября.
Исполнение пророчеств: Что на самом деле происходит в Израиле
Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
А я думая Израиль-это Украина и Запад будет делать все, чтобы он победил.
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17 час.
ИР
Ирина Рукина
Третий храм, Машиах... Ребята, вы совсем больные или притворяетесь? Вернитесь на землю, мы живем здесь и сейчас. Мир нужен нашим детям и внукам, жизнь должна продолжаться. Бог един, и он видит все. Мне стыдно за Израиль, переживший Катастрофу. Зачем вы создаете катастрофу целому народу, близкому вам по крови. Они напали, да. Но вместе с англосаксами не вы ли их провоцировали? Ответьте себе на этот простой вопрос.
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Теперь террористы хамаса опять 3.14зды получат, как всегда и наступит тишина.
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9 час.
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