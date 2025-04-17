Знаете ли вы о том, чем именно отличаются рыбий жир и омега-3, зачем их принимать каждый день, какую форму соединения стоит выбирать и почему? Может ли навредить рыбий жир и кому его нельзя, объясняет врач.
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