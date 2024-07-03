Обман дольщиков – не проблема: Минстрой России активно защищает интересы недобросовестных застройщиков

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) РФ не намерено вмешиваться в ситуации с задержкой передачи жилья участникам долевого строительства в тех объектах, которые не включены в реестр проблемных, как например ЖК «Аквилон Митино» в Москве, сдача которого почти полгода затягивается группой «Аквилон».