Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2025 год

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2025 году с 4,5% до 7,6%. Об этом говорится в проекте сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2028 годы, внесенной Минэконовики на рассмотрение в правительство РФ.