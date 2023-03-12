Всего два момента, которые помогут выбрать идеальные джинсы для любой фигуры

Всего два момента, которые помогут выбрать идеальные джинсы для любой фигурыКазалось бы, что может быть проще, чем выбрать джинсы? Определяемся с моделью, ориентируясь на собственные желания и тренды, выбираем размер и примеряем на всякий случай.