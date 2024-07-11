Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Реабилитация гитлеровцев и бандитов: процесс украинизации Киргизии ускоряется

Реабилитация гитлеровцев и бандитов: процесс украинизации Киргизии ускоряется

Айнур Курманов.   В конце июня в Киргизии были приняты окончательные поправки в закон о реабилитации, о котором мы уже неоднократно писали.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А у  РОССИИ  эта вся  СВОЛОТА ещё  ПОМОЩИ ПОСТОЯННО ПРОСИТ ...????  АУУУУ РОССИЯ , ОЧНИСЬ , ФАШИЗМ ШАГАЕТ  по миру  СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ ...!!!! ....
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17 час.
Evgenija Palette
Этот киргизский ШАКИЕВ - АЗИАТСКИЙ ЖИД...  Киргизов можно &quot;поздравить&quot;... КЛАССИКА ЖАНРА. ИДЕИ ЖИДОВСКИЕ. А КРОВЬ КИРГИЗСКАЯ... Этих одноклеточных можно ВЛЯПАТЬ, ВО ЧТО УГОДНО...
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16 час.
Александр Рожков
Это все результаты антисоветчины. Все азиатские республики, воспитанные в советских школах и имея советскую идеологию, дружно, почти стопроцентно голосовали за сохранение СССР. Теперь результаты на рыло. Спасибо антисоветчикам. А теперь наводнили Россию азиатами. В РСФСР об этом и речи не могло быть...
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16 час.

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