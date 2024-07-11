Реабилитация гитлеровцев и бандитов: процесс украинизации Киргизии ускоряется

А у РОССИИ эта вся СВОЛОТА ещё ПОМОЩИ ПОСТОЯННО ПРОСИТ ...???? АУУУУ РОССИЯ , ОЧНИСЬ , ФАШИЗМ ШАГАЕТ по миру СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ ...!!!! ....

Этот киргизский ШАКИЕВ - АЗИАТСКИЙ ЖИД... Киргизов можно "поздравить"... КЛАССИКА ЖАНРА. ИДЕИ ЖИДОВСКИЕ. А КРОВЬ КИРГИЗСКАЯ... Этих одноклеточных можно ВЛЯПАТЬ, ВО ЧТО УГОДНО...

Александр Рожков

Это все результаты антисоветчины. Все азиатские республики, воспитанные в советских школах и имея советскую идеологию, дружно, почти стопроцентно голосовали за сохранение СССР. Теперь результаты на рыло. Спасибо антисоветчикам. А теперь наводнили Россию азиатами. В РСФСР об этом и речи не могло быть...