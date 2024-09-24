"Ну не шмогла я, не шмогла" по-европейски

Видимо в дивном мирке на окраине Евразии началась стадия прозрения, поскольку уже несколько его высокопоставленных представителей стали говорить разумные вещи, чего ранее за ними не водилось.
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