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Синоптик Леус: 23 мая воздух в Петербурге прогреется до +22 градусов, но ожидаются дожди

Синоптик Леус: 23 мая воздух в Петербурге прогреется до +22 градусов, но ожидаются дожди

Петербуржцам стоит захватить зонты, собираясь на работу или учебу во вторник, 23 мая. В Северной столице местами пройдут кратковременные дожди, сообщил синоптик Михаил Леус.

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